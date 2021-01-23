برلماني: سنناقش تشكيل جهاز لتنمية البحيرات لتحقيق أفضل استفادة منها

علق النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، قائلًا إنه يبذل مجهودًا غير عادي، إذ افتتح واحدا من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط، وهو استكمال لسلسلة المشروعات الخاصة بتنمية الثروة السمكية، مثل مشروع «بركة غليون» وتطوير بحيرة المنزلة، وأشار إلى أن المجلس سيناقش قانون لتشكيل جهاز لتنمية البحيرات وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

بحيرة المنزلة كانت بؤرة للإجرام

وأضاف الحصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صالة التحرير»: «كنا نعتبر بحيرة المنزلة بؤرة للإجرام وبعد التوسعات التي نفذتها هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوجيهات الرئيس في كل البحيرات المصرية للاستفادة من هذه الثروة بعدما كنا نستفيد منها بنسبة لا تمثل 15%».

مشروع اليوم ضخم وسيسد جزء من الفجوة

وتابع، أن هذا المشروع ضخم وسيسد جزءً من الفجوة الموجودة في استهلاك الأسماك، وسيفتح أسواقًا تصديرية وسينتج عنه تنمية كبيرة في منطقة السويس وشبه جزيرة سيناء، وسيوفر فرص عمل لا تقل عن 10 آلاف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

وأردف، أن البرلمان المصري يتضامن مع الرئيس السيسي في توجهاته التي ستفيد المواطن البسيط وستكون الأسعار أقل وسيجرى توفير الأسماك بكميات مناسبة، موضحًا أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية، إذ جرى مناقشته في دور الانعقاد الخامس بالبرلمان السابق لكن الجلسات توقفت بسبب أزمة كورونا.

وواصل: «ناقشنا نحو 53 مادة من هذا القانون، وفي هذا الشهر سنبدأ مناقشة القانون من جديد"، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة السمكية بمفردها لم تستطع السيطرة على البحيرات والمسطحات المائية، إذ سيجرى تشكيل جهاز يشمل كل الجهات المعنية بالأمر في الدولة بداية من وزارة الدفاع ووزارتي الداخلية والزراعة وغيرهما لتنمية البحيرات وتحقيق الاستفادة المثلى منها».