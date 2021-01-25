وزيرة الصحة تنعى عبلة الكحلاوي بعد وفاتها بكورونا: لجأت للمستشفى في حالة متأخرة

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الداعية عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية منذ قليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحة أنها تُعزي مصر في وفاة هذه الداعية العظيمة، مؤكدة أن الراحلة لجأت للمستشفى في حالة متأخرة للغاية، كما أن الوزيرة أوفدت الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا صباح أمس، للاطمئنان على حالتها الصحية لكنها كانت سيئة ومتدهورة.

معظم الوفيات الآن في مصر بوباء كورونا من كبار السن

ووجهت «زايد»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن زيادة أعداد الوفيات في مصر من فيروس كورونا تأتي لسبب واحد وهو تأخر لجوء هذه الحالات للمستشفيات، فالبعض يفضل الذهاب إلى طبيب خاص وأخذ العلاج في المنزل، «بقول لأي حد مصاب بكورونا ييجي مستشفيات وزارة الصحة، خاصة كبار السن، لأن معظم الوفيات في مصر الآن من فيروس كورونا هم كبار السن».

أي مصاب بكورونا تخطى 50 عامًا ولديه مرض مزمن يلجأ للمستشفى

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أي شخص تخطى عمره الـ 50 عامًا، مصابًا حتى وإن كانت حالته بسيطة، لكن يعاني من مرض مزمنة عليه الدخول للمستشفى فورًا واللجوء لمستشفيات وزارة الصحة، حتى وإن لم تظهر عليه أي أعراض، «ممكن الحالة تدخل في تدهور ممكن نلحقها قبلها لكن مش سهل نلحقها قبل التدهور، في الحقيقة الفيروس ده عنيف في بعض الحالات».

لا نعلم مدى احتمالية الاحتياج للقاح دائما

وأوضحت زايد، أن بداية التطعيمات التي حدثت اليوم، نأمل من الله أن تكون بداية لحصار الوباء حول العالم، «إحنا في سباق عالمي، وكنا أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح وأول دولة أفريقية تمنح هذا اللقاح لمواطنيها، بس محدش عارف إذا كان فيه انحصار للوباء مع وجود تحورات للفيروس ويبقى زي الانفلونزا الموسمية، أو يبقى احتياجنا للقاح احتياج دائم».