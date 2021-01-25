زعيم الأغلبية بالنواب ناعيا عبلة الكحلاوي: وداعًا موسوعة الفقه

نعى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال «رشاد» في بيان له: وداعًا عبلة الكحلاوي.. وداعًا موسوعة الفقه وعلوم الشريعة الإسلامية، صاحبة الرسالة الدينية الوسطية المعتدلة، والأسلوب الهادئ البسيط .. لقد كانت صاحبة عطاءٍ لم ينقطع وقدمت نموذجًا للمرأة المصرية المحبة للخير والعطاء والتكافل، فكانت راعية وحاملة لهموم وآلام وأحلام الأيتام وكبار السن والمرضى.. فاللهم ارحمها وسامحها بقدر ما تركته من أثر عظيم في قلوب عبادك.. رحم الله حاملة كتاب الله وجابرة الأيتام والمرضى وكبار السن».

يذكر أن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلا في بيان له: «إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».

كما نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف رحمها الله رحمة واسعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأضاف: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

كما نعاها الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وعدد من الشخصيات الدعوية الكبرى.