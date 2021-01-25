«القومي للبحوث»: اللقاح المصري في مراحله الأخيرة ويشابه الصيني

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري ورئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز تحرك منذ أول لحظة، وحجم الإصابات والانتشار السريع للفيروس دفع المركز لاتخاذ اتجاهات عديدة في تصنيع اللقاح، لافتا إلى أنهم تخيلوا حينما انتشر فيروس h1n1 السنوات الماضية بتكرار هذه الأزمة فيما بعد، وبالفعل تكررت إلى حد ما في فيروس كورونا.

اللقاح المصري في مراحله الأخيرة

وأضاف الدكتور محمد أحمد علي، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المركز قرر تحضير لقاح مصري، ومر بخطوات عديدة لإيجازته، مثلما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وحاليا اللقاح في المرحلة الأخيرة، وتتمثل في إيجاز المصنع من الناحية لصناعية لإنتاج اللقاح.

لقاحات مصرية للإنفلونزا

وأكد رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري ورئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث أن اللقاح المصري مشابه للغاية اللقاح الصيني "سينوفارم"، الذي يأخذه حاليا الأطباء، وهناك اتجاهات أخرى في عمل اللقاحات بمجرد إيجاز اللقاح الحالي، حيث يوجد لقاحات أخرى تخص فيروس الإنفلونزا H1N1 تجرى بطريقة متقدمة، وستكون نتائجها جيدة جدا.

الفرق بين اللقاح والمصل والدواء

وأوضح رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري ورئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن اللقاح يأخذه الشخص السليم للوقاية من الفيروس، بينما المصل يكون استخدامه في حدود ضيقة للغاية، ويستخدم للعلاج، وهو عبارة عن "سيرم" أي جزء من مكونات سائل الدم نفسه، وبه الأجسام المضادة للميكروب، ويأخذه المريض لعلاجه في نفس الوقت الذي يتم حقنه به، وهو أقرب للدواء وليس للقاح، بينما الدواء يكون عبارة عن تركيبات كيميائية مضادة للفيروس مباشرة، وبالتالي المصل يختلف عن اللقاح ويختلف عن الدواء.