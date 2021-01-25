«القابضة للمياه»: 84.6 مليون جنيه خدمات المياه والصرف صحي بالمنيا

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزملوى بتكلفة تقدر بنحو 84 مليونا و660 ألف جنيه في عام 2020.

إجراء صيانة بالمحطات

وأضاف الشهاوى أنه تم تنفيذ شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 16 مليونا و810 آلف جنيه؛ كما إجراء صيانات بمحطات المياه والصرف الصحي بتكلفة 4 مليون و892 ألف جنيه.

أعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم الشبكات

وأوضح أنه تم الانتهاء من احلال وتجديد عدد 6 طلمبات غواطس لمحطات مياه (البرشا – أم قمص – تندة – اتقا – قلبا – الروضة) بتكلفة إجمالية (4 ملايين و500 ألف جنيه).

التغلب على مشكلات ضعف المياة

وأشار إلى التغلب على مشكلات ضعف المياه في قرية الريرمون والبياضية من خلال تنفيذ خط قطر 8 بوصة يغذى قرى الريرمون والبياضية ودير الملاك وعزبة الحور، وربطه بمحطة مياه شرق المدينة المرشحة ليكون بديلا للمياه الجوفية بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيها.

تنفيذ خطوط مغذية

وقال إنه تنفيذ خط 6 بوصة مغذي لعزبة رستم وعزبة عبد الواحد والعزب المجاورة بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية مليون وثلاثمائة الف جنيها، واحلال وتجديد بخط المياه قطر 8 بوصة بداية من دير ابوفانا لعرب ابوقلتة، بطول 3.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه، وتدعيم 2.5 كيلو متر مواسير بقرية أبو قلتة بقطر 12 بوصة، واحلال 700 متر مواسير بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه،للتغلب علي انقطاع المياه لفترات طويلة.

وأضاف أنه تم تدعيم عدد 11 شارع بقرية المحرص بطول 1400 متر بقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة الف جنيه، وإحلال وتجديد 2 كيلو متر مواسير وتدعيم 2 كيلو متر أخرى بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمئة الف جنيها لافتا الي أنه تم تنفيذ خط بقطر 6 بوصة بطول 2 كيلو متر بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيه.

معدات سحب مياه الأمطار وتطهير الشبكات

وأوضح أنه تم تطهير بيارات محطات رفع (رقم 3 )ومحطة رفع (رقم 4) ومحطة رفع (رقم 5) ومحطة صرف المعصرة ومحطة رفع (سنجرج) بتكلفة إجمالية 50000 جنيها.

شهادة التنمية الفنية المستدامة

وتابع رئيس شركة المنيا أنه جارى تأهيل محطة العرين المرشحة للحصول علي شهادة TSM ، حيث تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربية والميكانيكية وتفعيل برنامج الصيانة (MASTER وتدريب العاملين بالمحطة للحصول علي شهادة الدفاع المدني والاسعافات الاولية بتكلفة إجمالية 15 ألف جنية).

القطاع التجارى وعدادات مسبقة

وفيما يخص الشئون التجارية، أوضح أنه تم تغيير عدادات مسبقة الدفع بتكلفة إجمالية 2.9 مليون جنيها، بالإضافة إلى تنفيذ 1243 توصيلة مياه بقيمة 4.6 مليون جنيها، بخلاف توصيلات الصرف الصحى.