تفاصيل مبادرة أهالينا لدعم العمالة خلال فترة الطوارئ

تحرص الحكومة المصرية على احتواء أي أزمة، وهو ما فعلته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ دشّنت مبادرة أهالينا خلال العام الماضي 2020، لدعم العمالة خلال فترة الطوارئ، وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة عن مبادرة أهالينا، وكيفية التسجيل في المنحة، التي تهدف لدعم العمالة غير المنتظمة، وفقا لما أعلنته بوابة مصر الرقمية.

تفاصيل مبادرة أهالينا

- تقدم مبادرة أهالينا الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الوضع العام.

- أخذ المزيد من التدابير التي أعلنتها الحكومة المصرية، حفاظا على المواطنين من تفشّي فيروس كورونا بمصر، والعمل على محاصرته والسيطرة عليه، حيث تضررت الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحجر الصحى، إضافة إلى العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، لهذا السبب تم إطلاق منحة «أهالينا» التي تهدف لمساعدة المتضررين من هذه الجائحة التي أوقفت الكثير من الأعمال.

أهداف مبادرة أهالينا لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة

- أوضحت الحكومة أنّ مبادرة «أهالينا Ahalena»، واحدة من الحلول التي تقدمها هذه الأيام للأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية ذات الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة.

- وسيتم فيما بعد دمج القطاع الخاص والأفراد فى مبادرة أهالينا للعمل على تقديم الدعم المطلوب للفئات المتضررة حسب المعايير والقواعد التى أقرها مجلس الوزراء المصرى.

طريقة التسجيل في منحة «أهالينا»

أطلق مجلس الوزراء المصرى البوابة الإلكترونية والتي يطلق عليها «أهالينا Ahalena» التي تسمح للجميع من أفراد ومؤسسات وشركات للتبرع من خلال البوابة، عبر هذا الموقع Ahalena.gov.eg، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

- إدخال البريد وكلمة المرور ثم اضغط على أيقونة «تبرع الآن».

- تحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به.

- الانتقال لنافذة البيانات الشخصية للمتبرع.