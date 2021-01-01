«أهالينا» مبادرة مصرية بشراكة مجتمعية لدعم العمالة في فترة الطوارئ

تحرص الحكومة المصرية على احتواء أي أزمة، وهذا ما فعلته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، فقد أعلنت عن مبادرة أهالينا، لدعم العمالة خلال فترة الطوارئ، وسوف نتعرف على كيفية التسجيل فى منحة أهالينا، والتى هدفها دعم العمالة غير المنتظمة عبر هذا الموقع Ahalena.gov.eg.

وقد أعلن مجلس الوزراء المصرى، عن مبادرة أهالينا Ahalena للبدء بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الوضع العالمى العام، وأخذ المزيد من التدابير التى قامت بها الحكومة المصرية، وذلك حفاظا علي المواطنين من تفشّى فيروس كورونا فى مصر، والعمل على محاصرته والسيطرة عليه، وقد تضررت الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحجر الصحى، بالإضافة إلى العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، لهذا السبب تم إطلاق منحة «أهالينا» التى هدفها مساعدة المتضررين من هذه الجائحة التى أوقفت الكثير من الأعمال.

تعرّف على مبادرة أهالينا لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة

قال المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء المصرى المستشار نادر سعد، إن مبادرة «أهالينا Ahalena»، هى واحدة من الحلول التى تقدمها الحكومة المصرية فى هذه الأيام للأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية ذات الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة، وسيتم فيما بعد دمج القطاع الخاص والأفراد فى مبادرة أهالينا للعمل على تقديم الدعم المطلوب للفئات المتضررة حسب المعايير والقواعد التى أقرها مجلس الوزراء المصرى.

كيفية التسجيل فى منحة «أهالينا»

لقد قام مجلس الوزراء المصرى بإطلاق البوابة الإلكترونية والتى يطلق عليها «أهالينا Ahalena» التى تسمح للجميع من أفراد ومؤسسات وشركات للتبرع من خلال البوابة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى.

- القيام بإدخال البريد وكلمة المرور ثم اضغط على أيقونة «تبرع الآن».

- تحديد المبلغ الذى يرغب بالتبرع به.

- الانتقال لنافذة البيانات الشخصية للمتبرع.