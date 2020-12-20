إزالة 516 عقارا ونقل 1411 أسرة من الهجانة إلى «أهالينا» و«المحروسة»

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار إزالة 516 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة، ونقل ما يقرب من 1411 أسرة إلى مساكن المحروسة وأهالينا، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف «صابر»، لـ «الوطن»، أن ذلك يأتي فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير حياة أدمية وأمنة للمواطنين، حيث كانت تسكن تلك الأسر فى أماكن خطرة تحت خطوط الضغط العالي، وبالتالى تم نقلهم حفاظا على أرواحهم ومن أجل حياة أفضل لهم، علاوة على إجراء توسعات لإقامة محور الوفاء والأمل شرق القاهرة، والذى يربط الدائري بطريق السويس مروراً بعزبة الهجانة، لافتا إلى أنه يتم توفير سيارات من المحافظة لنقل الأسر وتسليمهم الوحدات الجديدة.

القضاء على العشوائيات خلال الفترة المقبلة

وأشار «صابر»، إلى أن الدولة تعمل جاهدة منذ فترة لنقل سكان العشوائيات فى مشروعات إسكان متكاملة الخدمات من مرافق ومدارس ومستشفيات وملاعب ومساحات خضراء مثل الأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة، من أجل حياة وخدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم القضاء على العشوائيات خلال الفترة المقبلة داخل القاهرة لخدمة المواطنين.

نقل807 أسر إلى الأسمرات

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة إجراءات نقل حوالى 807 أسر من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وتسكينهم فى مشروع الأسمرات 3، بعد انتهاء تجهيز الوحدات السكنية وفرشها بالكامل لاستقبال الأسر، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين بها كل الخدمات والمرافق من أجل تنشئة جيل جديد يعيش فى بيئة وجو صحى.

كما يشهد حى منشأة ناصر حاليا، إجراء دراسة على منطقة الحرفيين، والتأكد ما إذا كانت صالحة لإقامة مشروع سكنى عليها لخدمة أهالى منشأة ناصر، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة وتوصيلها بكل المواقع داخل القاهرة الكبرى، حيث يتم حاليا إقامة المرحلة الأولى من محور الفردوس بداية من ميدان «تاكي» بشارع الفردوس، متقاطعا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وصولا إلى محور المشير.