«مرسيدس» تنشر فيديو للسيارة الكهربائية الجديدة EQA

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» فيديو استعرضت فيه الطراز الكهربائي الجديد EQA.

ويُعد التصميم الديناميكي لجسم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مؤشرًا على متعة القيادة، من خلال تقديم حل وسط ممتاز بين الأداء والتكاليف.

وتعتبر EQA أول عضو يعمل بالكهرباء بالكامل في سيارة السيارة المدمجة من «مرسيدس-بنز».

وهي ترتطب مع طراز GLA، فهي توفر جميع الخصائص المثيرة لتلك السيارة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة نقل طاقة كهربائية فعالة.

كما يعد هذا الطراز هو ثاني سيارة تنتجها الشركة وتعمل بشكل كهربائي بالكامل بعد طراز EQC، وتعمل الشركة عل تطوير صناعة السيارات الكهربائية بشكل جيد.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية.

وتركز الشركة على طرازات الـ SUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.

كما تنتج الشركة سيارة EQC أول سيارة كهربائية بالكامل يتم دمجها في الإنتاج الجاري في مصنع مرسيدس- ويتم إنتاجها هناك على نفس خط إنتاج سيارات الصالون والفئة C، إضافة إلى GLC وGLC كوبيه.