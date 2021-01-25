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السيسي: تحية للشعب المصري الذي يعي قيمة الأمن

كتب:

شريف سليمان
12:57 م | الإثنين 25 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عيد الشرطة مناسبة وطنية يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، موجّها رسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر بامتداد مواقع الأمني في أرجاء البلاد وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين: «أتوجه بتحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني، وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لم ولن تنساكم أبدًا».

كما وجّه رئيس الجمهورية، التحية لشعب مصر الذي يعي قيمة الأمن والأمان والاستقرار ويحافظ عليها ويقدر لرجال الشرطة مجهوداتهم المخلصة في خدمة هذا الوطن.

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