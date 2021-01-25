الداخلية تضبط 15 مواطن بدون كمامات خلال يوم واحد

تنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 15447 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15292 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 155 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 588 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. وضبط 210 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1220 أرجيلة.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.