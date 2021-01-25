السيسي: استقرار الوضع في مصر تجسيد لإرادة الدولة الصلبة وشعبها العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع المخاطر والتحديات الجسيمة بالمنطقة، كان الوضع المستقر بمصر تجسيدا للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم، وكان حصادا لتضحيات أبنائها الأوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم من القوات المسلحة، والمدركين بمسؤلايتهم تجاه وطنهم والقضاء على آفة الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية، أن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد منا جميعا، لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن وإستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم.