خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية، ونفذت أكثر من 60 ألف حكم قضائي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقادت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج إيجابية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء شملت ضبط 168 قطعة سلاح نارى، بحوزة 146 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60884 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى 4935 محكوما عليه.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، فقد تم تحرير 202 قضية مخدرات بإجمالى 227 متهما، ضُبط خلالها 63٫890 كيلو جرام من البانجو، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 36 متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 29 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 445 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 17015 مخالفة مرورية متنوعة. وفحص 70 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.