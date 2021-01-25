رفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة في مشروع تطوير الريف: فرش وإحلال وتجديد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع كفاءة جميع المساجد بالقرى المستهدفة في المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستقوم في إطار هذا المشروع القومي بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها، إحلالًا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء الموقر، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى وتوابعها خلال الفترة التي حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملًا.

افتتاح 800 مسجد

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية، أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في خمسة أشهر فقط، وذلك من سبتمبر الماضي إلى نهاية يناير الجاري.

وأكد «جمعة»، بأنه خصص مائة ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها بإذن الله تعالي قبل نهاية العام المالي الجاري، بواقع 20 ألف متر شهريًا بداية من فبراير المقبل، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة ، والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.