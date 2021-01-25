صديق المخرج حاتم علي يشن هجوما عليه: حرم هاني السعدي من 100 ألف دولار

هاجم الكاتب السوري عدنان العودة صديق عمره الفنان المخرج الراحل حاتم علي، من خلال منشورات كتبها عبر حسابه الشخصي «فيس بوك».

وقال «عدنان»: «هل أقول للناس مثلاً أن حاتم علي حرم الكاتب هاني السعدي من مكافأة (صراع على الرمال).. وهي 100 ألف دولار، وقالها هاني بحضوري وبحضور 3 أشخاص، وهم علي قيد الحياة الآن، حين زرناه لنطمئن عليه.. الله لا يوفقو لحاتم».

وأضاف: «شو كان خسران.. راحوا من رزق بناتي.. هاني كان مريض القلب، والله يطول بعمرو، فضلت أن أذكر حسناته لحاتم».

وتابع: «انتهى عزا حاتم حبيتي وصديقنا وشريكنا وفي موته نذكر محاسنه طبعا، وهذا واجبنا كأصدقاء، أما عن ندالاته فعد ولا تخلص وسنكتمها، حاتم لم يكن قديساً عندي أعرف بعبقريته وطهرانيته ونذالته التي تخجل فعلا، فقدت شريكا جميلاً وحقيقاً بما له وما عليه.. الله يرحمه».

وفاة المخرج حاتم علي

توفي المخرج حام علي منذ أيام في أحد الفنادق بالقاهرة، وهو ممثل ومخرج سوري، درس الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج منه عام 1986.

عمل ممثلاً في العديد من المسلسلات ثم اتجه للإخراج في منتصف تسعينيات القرن العشرين، وكان قبلها قد كتب سيناريو فيلم (آخر الليل) ثم قام بإخراجه، وقد حصل الفيلم على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

قدم العديد من المسلسلات كمخرج منها «فارس في المدينة، مرايا 98، مرايا 99، الفصول الأربعة، الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، أحلام كبيرة، عصي الدمع، الملك فاروق، صراع على الرمال، عمر، ملوك الطوائف، ربيع قرطبة، صقر قريش».

كما قدم للسينما ثلاثة أفلام هي «العشاق، سيلينا، الليل الطويل»

وأسس شركة إنتاج فني حملت اسم «صورة» قدم من خلالها عدد من الأعمال التلفزيونية.