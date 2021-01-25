وفاة موجه لغة عربية بكورونا في كفر الشيخ وتسجيل 14 إصابة جديدة بالمحافظة

أعلن مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، وفاة موجه لغة عربية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر الطبي، إن المتوفى جرى حجزه في أحد المستشفيات، إثر تدهور حالته في الأيام الأخيرة، ويعمل موجها عام لغة عربية بالتربية والتعليم في كفر الشيخ.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، إلى دفتر عزاء لمعلم الأجيال، طالبين الدعاء له بأن يتغمده الله واسع رحمته، كما رثاه طلابه بكلمات مؤثرة، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، خاصة وأنه كان محبًا لطلابه وللغة العربية.

تسجيل حالات إصابات جديدة

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا، وفقًا لتحاليل الـPCR، التي أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران والمخصص لإجرات التحاليل للمرضى، عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات.

وقال المصدر لـ« الوطن»، إنه جرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزليًا.

وأضاف المصدر الطبي، أن الفرق الطبية تمر بشكل يومي على المعزولين منزليًا والمسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة، بأنهم ممصابين بفيروس كورونا، للاطمئنان على نسب الأكسجين في الدم عبر أجهزة «بالس أوكسيمتر»، فضلًا عن الاطمئنان على مستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية مصابي كورونا المعزولين منزليًا.

فحوصات للمعزولين منزليًا

أوضح المصدر، أنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين لمصابي كورونا، للتأكد من أنهم لا يحملون المرض، حيث إنهم أكثر عرضة للإصابة، والتنبيه على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية، وتوزيع بعض الواقيات على المعزولين بجانب الأدوية.