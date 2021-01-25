أبرزهم أبو الفتوح.. إدراج شخصيات إخوانية على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الأحد 24 يناير 2021، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة «10 جنوب»، والمتضمن قرار رقم 1 لسنة 2021، بإدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021، رقم 440 لسة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وجاء قرار المحكمة، الصادر بجلسة الثلاثاء 21 يناير 2021 على النحو التالي:

أولًا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار

ثانيًا: إدراج 16 شخصية على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات- وهم:

1- عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبوسعد

2- أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي

3- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم

4- إبراهيم منير أحمد مصطفى

5- هاني هاشم يوسف الديب

6- حسين يوسف محمد محمود

7- محمد سيد محمد علي سودان

8- ضياء أحمد محمد المغازي

9- مها سالم محمد عزام

10- لطفى السيد محمد علي

11- محمد جمال أحمد حشمت

12- حسام الدين عاطف الشاذلي

13- عمرو أحمد فهمي خطاب

14- عمرو محمد ربيع محمد الحلو

15- معاذ نجاح منصور

16- أدهم قدري مطاوع حسين

وللاطلاع على القرار كاملًا اضغط هنا