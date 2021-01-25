أبرزهم أبو الفتوح.. إدراج شخصيات إخوانية على قوائم الإرهاب
كتب:
الوطن
07:28 م | الإثنين 25 يناير 2021
جماعة الإخوان الإرهابية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الأحد 24 يناير 2021، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة «10 جنوب»، والمتضمن قرار رقم 1 لسنة 2021، بإدراج كيانات إرهابية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021، رقم 440 لسة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وجاء قرار المحكمة، الصادر بجلسة الثلاثاء 21 يناير 2021 على النحو التالي:
أولًا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار
ثانيًا: إدراج 16 شخصية على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات- وهم:
1- عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبوسعد
2- أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي
3- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم
4- إبراهيم منير أحمد مصطفى
5- هاني هاشم يوسف الديب
6- حسين يوسف محمد محمود
7- محمد سيد محمد علي سودان
8- ضياء أحمد محمد المغازي
9- مها سالم محمد عزام
10- لطفى السيد محمد علي
11- محمد جمال أحمد حشمت
12- حسام الدين عاطف الشاذلي
13- عمرو أحمد فهمي خطاب
14- عمرو محمد ربيع محمد الحلو
15- معاذ نجاح منصور
16- أدهم قدري مطاوع حسين
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