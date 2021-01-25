يوسف: الإخوان طالبوا بضم عضوين مدنيين لـ«الأعلى للشرطة»

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تمثيلهم في مجلس النواب كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الشرطة، وكانوا يسعون لتفريغ الشرطة من كل شيء، «كنت كل ما أدخل مجلس النواب يقولوا لرئيس المجلس الوزير مش عاوز يعيد هيكلة جهاز الشرطة».

كيف رد وزير الداخلية الأسبق على طلب الإخوان بإعادة هيكلة الشرطة

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه كان يرد على أعضاء تلك الجماعة الإرهابية داخل المجلس بأن الهيكلة من الواجب أن تأتي من أشخاص ذو خبرة، والخبرة لا تأتي إلا من خلال الممارسة، وهو المجلس الأعلى للشرطة.

الإخوان قابلوني في الشارع وطالبوا بإعادة الهيكلة قولتلهم لأ

وأشار وزير الداخلية الأسبق، إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للشرطة جميعهم أشخاص محترفين وذات خبره، وقادرين على مراجعة الهيكلة فيما يروه لصالح الداخلية ولصالح الدولة المصرية، «ده كان ردي عليهم في مجلس النواب، ومعملتش أي حاجة من دي، معملتش أي هيكلة، الإخوان قابلوني في الشارع قالوا لي اعمل هيكلة قولتلهم لأ».

طلبات جماعة الإخوان الإرهابية كانت «غريبة»

وأوضح يوسف، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يريدون إدخال أعضاء مدنيين في المجلس الأعلى للشرطة، «محددوش هما مين، بس قالوا، يضاف اثنين مدنيين ضمن أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بس إزاي ده، ده المجلس يُناقش حاجات فيها أسرار، إزاي يبقى فيه أعضاء من خارج الوزارة، كان ليهم حاجات غريبة وكانوا مستعجلين أوي».