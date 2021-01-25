بـ400ألف جنيه وأقل..المنافسين لـ«كيا سبورتاج» 2021 فئة الـSUV

بعد حصولها على على المرتبة الأولى في تصنيف سيارات الدفع الرباعي «SUV» كأفضل سيارة في تلك الفئة والأعلى مبيعًا في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ترصد «الوطن» مواصفات وتجهيزات طرازين الأكثر منافسة لـ«كيا سبورتاج» موديل العام الجاري 2021، ضمن الفئة السعرية 400 ألف جنيه وأقل، في السوق المحلي.

كيا سبورتاج

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 11.1 ثانية، وتأتي بأبعاد «4480 مم طول، و1855 مم عرض، و1635 مم ارتفاع» وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 466 لتر.

ويتوافر الموديل الجديد 2021 بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية 17 بوصة، حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة، ومصابيح تعمل بإضاءة LED، وشاشة وسائط 8 بوصة مع وجود كاميرا خلفية، بخاصية التحكم في الثبات الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS».

وتأتي بـ6 فئات، يبدأ سعر الأولى منها من400 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 530 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

تم طرح الموديل الجدي من سيارة «نيسان قشقاي» بالسوق المحلي مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى، مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك منطراز CVT.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي للعجلات، وتأتي بأبعاد «4377 مم طول، و1806 مم عرض، و1590 مم ارتفاع» وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 430 لتر، وسعة خزان الوقود 52 لتر.

تتوافر السيارة مجهزة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist، جنوط رياضية 17 بوصة، ومثبت للسرعة».

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 360 ألف جنيه، والثانية بـ 396 ألف جنيه، والثالثة بـ 425 ألف جنيه.

رينو كادجار

تم طرح الموديل الجديد من «رينو كادجار» بالسوق المحلي، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 10.1 ثانية؛تأتي السيارة بأبعاد «4449مم طول، و1814مم عرض، و1607مم ارتفاع» وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة لـ472 لتر.

تتوافر السيارة مجهزة بمواصفات للأمان من بنيها «وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفيةLED، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية».

تأتي السيارة بـ3 فئات مختلفة يصل سعر الأولى منها 364 ألف جنيه، و الثانية 399 ألف جنيه، والثالثة بـ424 ألف جنيه .