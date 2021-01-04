قبل الشراء.. قارن بين «رينو كادجار» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتي «رينو كادجار» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس» كالتالي:

ميتسوبيشي إكليبس كروس

- تحتوي السيارة على محرك 1500 سي سي.

- قوة المحرك 150 حصانًا.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 8 السرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك/ INVITE بسعر 375 ألف جنيه.

2- أتوماتيك/ INSPORT بسعر 410 ألف جنيه.

3- أتوماتيك/ INSTYLE بسعر 430 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- أتوماتيك/ INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.

رينو كادجار

- تأتي السيارة بمحرك ذي سعة 1197 سي سي

-مكون من 4 أسطوانات.

- بقوة 130 حصانا. وبعزم أقصاه 205 "نيوتن متر".

- تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

- تصل السعة اللترية لخزان الوقود إلى 55 لترًا.

- تستهلك السيارة 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 192 كم/س.

- تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 472 لترًا.

- يجري تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي السيارة بلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / VISON 2021 بسعر 379 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / DYNAMIC 2021 بسعر 409 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / SIGNATURE 2021 بسعر 434 ألف جنيه.