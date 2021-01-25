بريد الوطن.. ماكينة «ATM» لـ«أم دينار» يامسئولي البنك الأهلي

تبعد قرى «الرهاوى وكفر حجازى وأم دينار» فى مركز منشأة القناطر بالجيزة كثيراً عن أقرب ماكينة صراف آلى «ATM»، وهو ما يجبر المواطنين على قطع عدة كيلومترات للوصول إليها، لصرف رواتبهم وأموالهم التى يحتاجون إليها، وهو ما يترتب عليه الكثير من المشقة، كما أن بعض الأهالى يحتاجون أحياناً لصرف الأموال من الـ«ATM» فى وقت متأخر من الليل، لضرورةٍ ما، أو لظروف طارئة، وهو ما يعرِّضهم للسرقة، أو يعرض حياتهم للخطر.. وعليه نناشد السادة مسئولى البنك الأهلى وبنك مصر بالتوجيه العاجل بتركيب ماكينات «ATM» فى القرى المذكورة، توفيراً للوقت والجهد، وللمحافظة على الأرواح، وقضاء لمصالح المواطنين بسهولة ويُسر.

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