إحتفال صلاح عبدالله بعيد ميلاده يقتصر علي أسرته بسبب كورونا

إحتفل الفنان صلاح عبدالله اليوم بعيد ميلاده في حفل عائلي جدًا إقتصر علي بناته الثلاثة و أحفاده في حديقه فيلته،ولم يدعو للحفل أي صديق من الوسط الفني بسبب إلتزامه بجميع الإجراءات الاحترازية منذ جائحة كورونا الأولي.

وقال «عبدالله» في تصريح سابق لـ«الوطن» إن كورونا جعلته يعتذر عن عدد من الأعمال الفنيه في الوقت الحالي.

ونشر صلاح عبدالله صور تجمعه بأحفاده اثناء الإحتفال بعيد ميلاده وعلق عبدالله قائلًا: «في ذكرى يوم مولدي ⁧‫السادس والستين‬⁩،وبعد كل سنة وأنتم ⁧‫أطيب الطيبين‬⁩، صورة من السنة اللي فاتت بكل اللي فات من السنين،أحفادي‬⁩، ⁧‫كَرمتي ومُرادي‬⁩، يتسابقون لإسعادي ‏ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ⁧‫قولوا آمين‬⁩».

مسلسل «جمال الحريم»

ويُعرض حاليًا للفنان صلاح عبد الله مسلسل «جمال الحريم»، مع الفنانة نور اللبنانية ودينا فؤاد وتدور أحداثه على مدار 45 حلقة.

وحقق مسلسل «جمال الحريم» نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند «جوجل» عقب انتهاء كل حلقة.

يُذكر أن مسلسل «جمال الحريم» يشارك فيه نور اللبنانيه، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، محمد شاهين، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، ومجموعة من ضيوف الشرف.

والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

يذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.