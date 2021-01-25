بعد 10 سنوات من «الربيع».. لميس: مسار مصر كان الأصح بين الدول الأخرى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر اليوم تحتفل بعيدين، الأول هو عيد الشرطة والدفاع عن الوطن لسنوات طويلة منذ عام 1952، وذكرى عطرة لشهداء ضحوا بحياتهم كي تعيش مصر آمنة، والثاني ذكرى ثورة 25 يناير في ذكراها العاشرة فيما أطلق عليه آنذاك ثورات الربيع العربي في المنطقة العربية، إذ خرج الشباب من أجل حياة أفضل ومستقبل حر وشهداء ضحوا بأرواحهم كي يحققوا مستقبلا أفضل لهذا البلد، مستطردة: أو هكذا اعتقدوا، وأوضحت: بصوا على كل الدول التي طالها الربيع العربي، نجد أن مسار مصر كان الأصح وأن النتيجة التي وصلت إليها مصر كانت هي النتيجة الحقيقية الثابتة، نحن الآن دولة قوية.

التاريخ مش حب أو كره

وأضافت الحديدي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض عبر شاشة on، أن التاريخ ليس حبًا او كراهية، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب أن يقول التاريخ كلمته بموضوعية أو بشيء من الموضوعية على حدث مر عليه 10 سنوات فقط: التاريخ مش حب أو كره في حكم التاريخ تكون السنوات العشرة مدة قصيرة، لأنه مازال حيا معنا وأبطاله مازالوا على قيد الحياة.

مصر بقيت ثابتة وراسخة رغم الزلزال

وتابعت أنه خلال هذه السنوات كشفت للمصريين أمورا وحقائق لم تكن ظاهرة وسط الأحداث، وتبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة بعد كل هذه السنوات، أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول التي طالها الزلزال العربي استطاعت أن تقف ثابتة وراسخة دولة وشعب.

وأردفت أن الحقيقة الأخرى هي أن المصريين رفضوا المثول لحكم الإخوان الذي اختطف ثورتهم وأراد أن يختطف مستقبلهم أيضًا: عشنا تحولات وتغيرات كثيرة في هذه السنوات لم تكن سهلة، واجهنا تحديات وصعاب سياسية وأمنية كثيرة وإرهاب لا يمكن لنا أن ننساه، لكننا خرجنا من هذه السنوات واستطعنا أن نصمد ونستعيد قوتنا ونعيش في دولة آمنة وقوية وترى مستقبلها في الأمام.