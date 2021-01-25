«الصحة»: تسجيل 1.1 مليون في «التأمين الشامل» بالإسماعيلية

أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الإسماعيلية والتى من المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وخلال الجولة تفقد (عيادات طب الأسرة، الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الأسنان، الصيدلية، والمعمل) بالإضافة إلى مراجعة غرف التسجيل والملفات وعملية استكمال الملفات الفردية والعائلية للمواطنين.وأشار الدكتور أحمد السبكى، فى بيان، إلى أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد التى كسرت حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة 1٫118٫993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81٫63% من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1٫370٫806 مليون مواطن.وأضاف أنه تم إجراء الفحص الطبى الشامل لـ72٫594 ألف مواطن بالإسماعيلية، وذلك لاستكمال عمليات التسجيل بالملفات الطبية للمواطنين، والتى يتم من خلالها بعد ذلك المتابعة الطبية للحالة الصحية للمواطن ولأسرته. وتابع «السبكى» أن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية تبلغ 10٫125 مليار جنيه.