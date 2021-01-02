«شحاتة» يتفقد مشروعات حماية طابا ونويبع من أخطار السيول

قام الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، بجولة تفقدية اليوم السبت، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع، وحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء إن عملية حماية منطقة الترابين من أخطار السيول، يجري تنفيذها داخل 7 أودية تابعة لها، وتعدت نسبة التنفيذ بها 82%، لافتًا إلى أن المشروعات تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعاً بمنطقة الترابين، بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ بعض مشروعات الحماية في نطاق مدينة نويبع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 204 ملايين جنيه، وجرى افتتاحها في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، يوم 19 مارس الماضي، وتضمنت بحيرة بوادي "الزلجة"، بتكلفة 35 مليون جنيه، و بحيرة رقم" 2" بوادي "قديرة"، بتكلفة 18 مليون جنيه، وصيانه وتأهيل سد وادي "غليم"، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وصيانه وتأهيل سد وادي "غزالة"، بتكلفة مليون جنيه، وحماية منطقة الترابين، بتكلفة 70 مليون جنيه، وأعمال التطهير التي جرت أمام البحيرات والسدود بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه تم أيضاً الانتهاء من حفر بحيرتين "ب1، وب2"، وإقامة حواجز أمامهم في وادي طابا، إضافة إلى حفر بحيرتين، وتكوين طبقات الحواجز ودمكها حتى الوصول للمناسيب التصميمية.

وأكد أنه أعمال مباني الدبش في وادي المالحة العطشانة، ووادي المالحة الريانة، ووادي المحاش الأسفل، ووادي أبوسمرة مستمرة لحماية مدينة طابا،

وأكد أنه جرى خلال الزيارة التشديد على إتباع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.