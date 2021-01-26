ضبط 5 أطنان سماد زراعي مدعم محظور تداوله في كفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
12:15 ص | الثلاثاء 26 يناير 2021
ضبط اسمدة مدعمة
ضبطت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، 5 أطنان سماد زراعي مدعم، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ.
ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية
وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل حملة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت كلاً من: محمد عبد القوي، ورضا صلاح، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، للمرور علي الأسواق بمراكز المحافظة، لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعمة للمواطنين واستغلال البعض لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح طائلة من وراء البيع.
ووفق بيان مديرية التموين، فإن الحملة تمكنت من ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية، وزن الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي 5 أطنان سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، داخل محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالكمية المضبوطة.
ضبط 1500لتر بنزين و30 عبوة مبيدات
كما أسفرت الحملة عن تحرير المحضر 270 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «س. أ.»، لتحميعه 1500 لتر بنزين 80، وكذا المحضر 271 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، ضد «م. ح.»، لحيازته عدد 30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.
وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر 230 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س. أ.»، لتجميعه 7 أسطوانات غاز منزلية مدعمة، بالإضافة إلي تحرير المحضر 231 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، ضد «س. أ.»، لحيازته 1000 لتر سولار وتجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
ياتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المديرية بشكل يومي، لضبط المتلاعبين بقوت الشعب، أو الراغبين في تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيع المواد والسلع المدعمة بالسوق السوداء.