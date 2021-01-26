ضبط 5 أطنان سماد زراعي مدعم محظور تداوله في كفر الشيخ 

ضبطت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، 5 أطنان سماد زراعي مدعم، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ.

ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل حملة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت كلاً من: محمد عبد القوي، ورضا صلاح، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، للمرور علي الأسواق بمراكز المحافظة، لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعمة للمواطنين واستغلال البعض لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح طائلة من وراء البيع.

ووفق بيان مديرية التموين، فإن الحملة تمكنت من ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية، وزن الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي 5 أطنان سماد زراعي مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، داخل محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بدائرة مركز كفر الشيخ، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالكمية المضبوطة.

ضبط 1500لتر بنزين و30 عبوة مبيدات

كما أسفرت الحملة عن تحرير المحضر 270 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول ضد «س. أ.»، لتحميعه 1500 لتر بنزين 80، وكذا المحضر 271 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، ضد «م. ح.»، لحيازته عدد 30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر 230 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق ضد «س. أ.»، لتجميعه 7 أسطوانات غاز منزلية مدعمة، بالإضافة إلي تحرير المحضر 231 لسنه 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، ضد «س. أ.»، لحيازته 1000 لتر سولار وتجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ياتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها المديرية بشكل يومي، لضبط المتلاعبين بقوت الشعب، أو الراغبين في تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيع المواد والسلع المدعمة بالسوق السوداء.