أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26 يناير، ولم تتغير الأسعار كثيرًا في كافة السلع الداجنة وهذا هو الوضع منذ بداية العام الجاري، خلافًا لما حدث العام الماضي، الذي شهد تذبذبًا كبيرًا على مدار أيامه تأثر بشكل أو بأخر بفيروس كورونا الذي أثر على حركة الأسواق.

وفي هذا الشأن، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي نقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

وقال للدكتور عبدالعزيز السيد، في حديثه للوطن، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل في المزرعة إلى 21 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 25 جنيهًا وفي بعض الأماكن قد تصل إلى 27 جنيها.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن البلدي من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و بـ32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي.

ويتراوح سعر الدواجن الحمراء بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

ونوه عبدالعزيز، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة وصل 34 ونص جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الرومي بين 42 جنيها و 48 جنيها.

لقاحات وأمصال الدواجن

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف أول أمس السبت، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للإستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، توسع الوزارة في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن المحلية، حيث كلفت الوزارة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة في بداية 2020 بإنشاء خط جديد وهو ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج اللقاحات من 120 مليون جرعة إلى ملياري جرعة سنويًا وبدأ التشغيل التجريبي مع نهاية العام الماضي.