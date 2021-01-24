أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-1-2021 في مصر

استمرت بورصة الدواجن، اليوم الأحد، في الاستقرار ولم يشهد السوق تغيرا ملموسا، وهو نفس الحال منذ بداية شهر يناير الجاري، عكس لما شهدته بورصة الدواجن العام الماضي الذي شهد تذببا نسبيا لتأثر السوق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الخدمات اليومية التي نقدمها للقراء على مدار الساعة، ترصد «الوطن»، فيما يلي الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض، حسبما كشفها الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد

استقرت أسعار الدواجن حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا.

سعر الدواجن الحمراء

وتتراوح سعر الدواجن الحمراء بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

ويصل سعر الدواجن البلدي من المزرعة إلى 28 جنيها، بينما تصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونص جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الرومي، بين 42 جنيها و 48 جنيها.

سر تراجع أسعار الدواجن

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن هناك عدة أسباب لتراجع أسعار الدواجن، أولها أن الأعلاف واصلت ارتفاعها حيث وصل سعر الطن 8200 جنيه، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، وللسيطرة على السوق، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وناشد عبدالعزيز السيد، بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق بعد تكبدهم خسائر فادحة تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق.