أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25-1-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم الإثنين، حالة من الإستقرار في كافة السلع الداجنة وبذلك لم تشهد انخفاض ولا زيادة في أسعار الدواجن منذ مطلع العام الجاري، ويبدو أن ذلك تأثر بشكل أو بأخر بفيروس كورونا الذي أثر على حركة الأسواق.

وفي هذا الشأن، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي نقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض.

سعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين

ووفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن البلدي من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، بينما تصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز، أن سعر الدواجن الحمراء تتراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

ونوه عبدالعزيز، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة وصل 34 ونص جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا، لافتا إلى أن سعر كيلو الرومي يتراوح بين 42 جنيها و 48 جنيها.

إنتاج 2 مليار جرعة من لقاحات وأمصال الدواجن

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أول أمس السبت، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للإستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أن الوزارة توسعت في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن المحلية.

وأضاف، أن الوزارة كلفت معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة في بداية العام الماضي بإنشاء خط جديد وهو ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج اللقاحات من 120 مليون جرعة إلى ملياري جرعة سنويًا وبدأ التشغيل التجريبي مع نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن أهم محاور تنمية قطاع الإنتاج الداجني تركزت في إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به حصرًا دقيقًا، وقد جرى حصر هذه المنشآت وبلغت نحو 38 ألف منشأة.