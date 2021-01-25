نائب حزب النور: لم أشارك في «يناير».. واستفدت منها

قال الدكتور أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب النور: «لم أشارك في «يناير»، لكني أدين لها بالفضل، لأنها قدمتني للعمل السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، شاركت في الثورة يوم 28 يناير، ولا نستطيع وقت المشاركة الحكم على نوايا أحد، لكن ما يحدث فيما بعد، يبين من هو حريص على مصلحة الوطن، ومن ليس حريصا عليهم».

الحشد والحشد المضاد أمر خطير

وتابع «ثابت» في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، الاثنين، أن مسألة الحشد والحشد المضاد، من أكبر العوامل التي تؤثر على استقرار أي دولة، وتشيع الفوضى في المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الاحتراب، وهذا في غاية الخطورة، وحتى عندما كنت وكيلا لمجلس الشعب، ولم أشارك في أي مليونية وأنا في العمل السياسي.

وضع التيار السلفي في مصر

وأوضح نائب رئيس حزب النور، أنه استفاد من الثورة، ولم يكن يحلم بأن يمر في شارع مجلس الشعب، وأصبح وكيلا له، والتيار السلفي به الكثير من الفصائل، بعضهم شارك في الثورة، وبعضهم لم يشارك وما زال يهاجمها، وبعضهم ما زال يمدحها، ولكن بعض المحللين يعتبرون السلفيين كلتة واحدة، ولو اعتبرنا أنه يوجد بينهم يمين ويسار، فإن بعضهم قد يتحول من توجه إلى الآخر، بصرف النظر عن صحة أو خطأ، والمواطن العادي لا يملك أي آلية للحكم على السلفي الجيد، أو غير الجيد، والبعض يحكم عليهم أنهم سيئون وإرهابيون، ومن الوارد أن يكون هذا الحكم خطأ لأن السلفيين ليسوا فصيلا واحدا، وبينهم خلافات كبيرة جدا خاصة في مسألة العمل السياسي، وبعض الفصائل السلفية تعتبر العمل العسكري هو المنهج رقم واحد في التغيير داخل الوطن».