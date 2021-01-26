زوجة الشهيد عصر: كان لديه شجاعة كبيرة.. وأخوه: تكريمه فخر لنا

قالت صفاء الشامي، زوجة اللواء الشهيد ياسر عصر، إن الله وقف بجانب أسرتها بسبب تضحيات زوجها الشهيد، مشيرة إلى أنها تعيش مع أسرتها أياما صعبة حزنا على فقد بطلها وعائلها الوحيد، مبينة أن زوجها لم يكن يخاف وكان لديه شجاعة كبيرة ولم يفكر في أي وقت في الموت أو فقد حياته ولكنه كان يتمتع بالإيثار.

وأضافت «الشامي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن زوجها كان مؤمنا بتأمين حياة الناس ويرى أن هذا واجب ضروري عليه أن يؤديه دون انتظار أي تكريم أو حافز مالي، لافتا إلى أنه في عام 2016 دخل إحدى عربات القطار في محطة مصر بعد أن اندلع فيها النيران فأخذ الطفاية وقام برش العربة دون انتظار أي تعليمات وهذا ما تميز به فهو يغامر دائما ويهمه في المركز الأول حماية أرواح الناس وهذه العقيدة التي كان يؤمن بها منذ دخوله كلية الشرطة.

فيما قال الدكتور عبدالحميد عصر، شقيق اللواء الشهيد، إن أخاه لم يكن جديدا عليه أن يشارك في أداء واجبه على أكمل وجه ولكنه له سابقة من خلال الدخول عام 2016 في محاولة لحل أزمة اندلاع سيارة وكان يؤكد أن مصر بلدنا جميعا يجب أن نحافظ عليها ويجب أن يتسابق الجميع من أجل الحفاظ، مؤكدا أن التكريم من جانب القيادة السياسية وقيادات وزارة الداخلية أعطى للشهيد بعضا من حقوقه وتقديرا معنويا لأولاده وفخر للجميع وإشارة إلى أن الدولة لا تنسى أولادها، لافتا إلى أن شقيقه تنقل داخل أفرع متعددة داخل وزارة الداخلية.

واستشهد اللواء «عصر»، صباح اليوم الثلاثاء الـ17 من نوفمبر الماضي، إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة في شبرا، اندلع فيها حريق أثناء مشاركته في فحص الحريق ومحاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية.