نائب رئيس حزب النور: خسائر التيار السلفي بعد 25 يناير أكبر من مكاسبه

قال الدكتور أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب النور، إن الخسائر التي تحملها التيار السلفي بعد 25 يناير أكبر من المكاسب التي حصل عليها، والتيار السلفي خسر كثيرا خلال العشر سنوات الماضية، وبداية خسائره كانت في مليونية في ميدان التحرير قبل انتخابات الرئاسة، وكان السلفيون يعترضون على الأوضاع وخرجت بعض الدعوات لعمل مليونية من التيار الإسلامي، وقلت حينها لخيرت الشاطر إن هذا الأمر في غاية الخطورة.

مظاهرة بداية الخسارة

وتابع «ثابت» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، الاثنين، أنه تم نقل هذه المظاهرة المليونية إلى ميدان جامعة القاهرة، ومن هنا بدأ الانقسام في المجتمع، بين الإسلاميين وباقي القوى السياسية، وكان هذا بداية الخسارة للتيار الإسلامي ككل، والسلفيين بشكل خاص.

دفع فاتورة الأحداث

وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن السلفيين يدفعون فاتورة للأحداث التي وقعت قبل 30 يونيو وما بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن حزب النور أمامه فرصة كبيرة نادرا ما تتكرر لإعطاء النموذج المثالي للتيار الإسلامي المنشود محليا وإقليميا وعالميا، والحزب إذا بدأ يهتم بهذه المسألة سيكون له دور، وإذا لم ينتبه لن يستفيد التيار الإسلامي شيئا من وجوده في الحياة السياسة.

تحول بعض الفصائل للعمل المسلح

ولفت إلى أن التيار السلفي عبارة عن عدة فصائل، وربما بعضا منهم يتحول إلى الإرهاب أو العمل المسلح، وبعضا منهم يعتقدون أن العمل العسكري المسلح هو رقم واحد في مسألة تغيير الدولة، ولكن لا يمكن القول إن التيار السلفي ككل يتحول إلى العمل الإرهابي أو المسلح.

وأوضح أن المواطن العادي لا يمكن أن يفرق بين فرد سلفي وآخر، إلا إذا كان لديه خلفية علمية يستطيع الحكم من خلالها، ولكن الحكم العام عليهم قد يكون فيه ظلم لمن حُكم عليه.