أسامة الأزهري يكشف جانب «الوطنية» في حياة الراحلة عبلة الكحلاوي

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية بعد تأثرها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد « كوفيد 19»، قد نشأت في بيت كريم يعيش على معنى المحبة والخلق والعطاء والكرم، ورُويت فيه بمعنى المحبة على يد والدها محمد الكحلاوي، مداح النبي، وهذه المحبة تدفقت في كلامها ودروسها في حياتها العلمية الممتدة.

زوجها استشهد في حرب أكتوبر

وأضاف «الأزهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «dmc»، أن الراحلة كانت وطنية، فكانت زوجة الراحل اللواء مهندس ياسين بسيوني، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ولقى ربه شهيدًا في هذا الحرب، حيث كان أحد خمسة من المهندسين الكبار الذين خططوا ونفذوا الاقتحام المصري الأول لخط برليف والستار الترابي.

الوطن يفتدى بالنفس والنفيس ويقدم له الأرواح الغالية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن اللواء ياسين بسيوني ضحى بروحه من أجل استرداد الأرض، وإنقاذ الوطن ورفع رأس هذا الوطن، فتعلمت الكحلاوي كيفية فقد الحبيب وأن تجود به في سبيل أن يبقى الوطن، وهذا أضاف إلى شخصيتها، وعلمت أن الوطن يفتدى بالنفس والنفيس ويقدم له الأرواح الغالية التي يحبها من أجل أن يبقى الوطن.

قدمت دروس وعظ للسيدات في الحرم الشريف

وتابع: «هذا الحس الوطني برز في حياتها العلمية، فكانت أذان للعالم الإسلامي، وكانت صوت مصري أصيل يذكر الناس في المشرق والمغرب بالتدين الوسطي الجميل، وكانت قد درست في الأزهر الشريف وتخرجت من جامعة الأزهر ودّرست فيها، وحصلت منها على الماجستير ثم الدكتوراه، كما أنها كانت لها دروس خاصة في الحرم الشريف لوعظ النساء».