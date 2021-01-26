زوجة الشهيد كامل: تكريم الرئيس اليوم كان جميلا وابنتي شاركت بالكورال

قالت السيدة سحر السيد، زوجة الشهيد اللواء امتياز كامل، إن التكريم بالأمس كان جميلا، وشارك أبناء الشهداء في الكورال الخاص بالاحتفالية الـ69 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان الأمر محمسا للجميع ويشعر الأطفال بقيمة مصر وقيمة ما قدمه آباؤهم، ويجعل الأطفال مفتخرين بأبنائهم، مشيرة إلى أن الأغنية اليوم كانت مؤثرة، لافتة إلى أنها لا تستطيع أن تتماسك أثناء سماع الأغنية، منوهة بأن ابنة الشهيد كانت متحمسة لغناء الأغنية لأن والدها بطل وضحى بحياته من أجل مصر.

من جانبها، قالت الطفلة علياء نجلة الشهيد الراحل كامل الذي توفي في حادث الواحات الإرهابي، أثناء مداخلة عبر برنامج سكاي بي في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، وتقدمه الإعلامية، ريهام إبراهيم، «كلنا كنا متحمسين وحاسين أن الأغنية سهلة عشان كل يوم بنحفظ الأغنية وبنعمل بروفة وبرغم أن في ناس مكنتش حافظة في آخر أيام إلا أنهم حفظوا واستطاعوا الغناء بسهولة، وكان سبب تأخير الحفظ هو ضم بعض الأشخاص في آخر توقيت قبل الإعداد الأخير للاحتفال بعيد الشرطة».

وأضافت أنها كانت مسؤولة أيضا عن قيادة الفرق المكونة من أطفال جميعهم من أبناء الشهداء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر، كما غنت الطفلة جزءا صغيرا من الأغنية على الهواء مباشر وتقول كلماتها «اسمي مصري، يبقى مش مفروض أخاف أنت أغلى عندي مني ده اعتراف، يلي منك خت قيمي رغم كل الصعب قمتي عيشي دايما ياحبيبتي حتى لو هنموت عشانك بالآلاف، لو هضحي بعمري ليكي ده شيء قليل، علموني إني منكرش الجميل، لو حياتي تمن لحلمك ابقى لفيني بعلمك واكتبي اسمي بقلمك وابقي قولي إن ابنك كان أصيل».