أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26_1_2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، ولم تتغير كثيرًا وهو الأم الذي شهدته أسواق السلع الداجنة منذ بداية العام الجاري، خلافًا لما حدث العام الماضي، الذي شهد تذبذبًا كبيرًا على مدار أيامه، والذي تأثر بشكل أو بأخر بفيروس كورونا.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ «الوطن»، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل في المزرعة إلى 21 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 25 جنيهًا ولكن قد تصل في بعض الأماكن إلى 27 جنيها وفق قوله.

يصل سعر الدواجن البلدي من المزرعة إلى 28 جنيها، ليباع بـ32 جنيها للمستهلك النهائي، وفقا لما كشفه رئيس شعبة الدواجن.

ويختلف سعر الدواجن الحمراء من منطقة لأخرى فيصل إلى 25 أو 24 جنيها في بعض الأماكن، كما قد يصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 34 ونصف جنيه، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الرومي بين 42 جنيها و48 جنيها.

لقاحات وأمصال الدواجن

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، السبت الماضي، عن تفاصيل خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن المحلية.

وقال «القصير»، إن الوزارة كلفت معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة في بداية العام الماضي، بإنشاء خط جديد وهو ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج اللقاحات من 120 مليون جرعة إلى ملياري جرعة سنويًا وبالفعل بدأ التشغيل التجريبي مع نهاية 2020.