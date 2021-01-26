تطبيق نظام «النقل الذكي» على الطرق الرئيسية هذا العام لتقليل الحوادث

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن بدء تطبيق نظام النقل الذكي على جميع الطرق السريعة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم تحديد 17 طريقًا سريعًا على مستوى الجمهورية مبدئيًا سيشملها هذا المشروع، وأنه جرى اختيار 5 طرق في المرحلة الأولى وهي «طريق العين السخنة - وطريق الإسكندرية الصحراوي - طريق السويس - والدائري الإقليمي - طريق الواحات»، باعتبارها تشهد حركة مرور كثيفة، كما انتهت أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشار مصطفى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تطبيق نظام النقل الذكى على الطرق السريعة سيعمل على تقليل الحوادث على الطرق، كما سيقوم برصد أي مخالفات أو تجاوزات للقانون من خلال شبكة كاميرات مراقبة تغطى الطرق، كما سيساهم في ضبط السلوكيات المرورية بما سينعكس على حوادث الطرق الناتجة عن سلوكيات السائقين، ومن المخطط أن يشمل كل الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن الهيئة تواصل العمل على الانتهاء من جميع المشروعات الجديدة للطرق، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأوضح رئيس الطرق والكبارى، بأن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة بصفة يومية، بجانب تحقيق السيطرة الأمنية على الطريق، لافتا إلى أن طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق جرى من خلالها مراعاة إنشاء وتنفيذ البنية اللازمة لتطبيق هذا النظام من كابلات وخلافه بالتزامن مع أعمال إنشاء كل طريق، بحيث يبدأ تطبيق نظام النقل الذكي عليها مباشرة بمجرد ضمها لمراحل مشروع نظام النقل الذكي.

ونوها «مصطفى»، إلى أن منظومة النقل الذكى ستتم وفقا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالمواني التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وقال رئيس الطرق والكبارى، إن منظومة النقل الذكى ستعتمد على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المنظومة المساهمة في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة، توفير الراحة للمسافرين، وزيادة السيطرة الأمنية على الطرق، كما أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار اليوم بفضل الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق.

وأردف إلى أنه سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة، منوها إلى أن المنظومة ستساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.