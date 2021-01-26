بنوك تمنحك قروضا دون تحويل راتب.. تعرف على المستندات المطلوبة

يسعى الكثيرون للحصول على قروض من البنوك من أجل قضاء مصالحهم ومعاملاتهم، ويبحثون عن طرق الحصول على ذلك بدون تكاليف وشروط تعجيزية أو معقدة، وهناك بنوك تقدم تيسيرات للعملاء، حيث تمنح بعض البنوك قروضا بدون تحويل الراتب.

وتقدم بعض البنوك قروضاً شخصية للأشخاص العاملين وغير العاملين بالدولة، ولا تشترط تحويل الراتب الشهري، وذلك لتيسير الاشتراطات التي تضعها البنوك للمقترضين، وفي السطور التالية نعرض أبرز هذه البنوك:

أفضل بنوك تعطي قروضا بدون تحويل راتب في مصر

القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري بدون تحويل راتب

يقدم البنك الأهلي المصري، قروضا شخصية بدون اشتراط تحويل الراتب الشهري للموظفين بالحكومة والقطاع العام والأعمال العامة.

تتراوح قيمة القرض بين 5000 جنيه مصري كحد أدنى و30 ألف جنيه كحد أقصى للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، أو 150 ألف جنيه للعاملين بالبترول والغاز أو 400 ألف جنيه للعاملين بالبنوك، ويصل إلى 500 ألف جنيه لموظفي الشركات متعددة الجنسية والقابضة والمساهمة الخاصة التابعة للبنك.

ويشترط أن لا يقل الراتب الشهري للشخص المقترض عن 1000 جنيه مصري، وأن يكون المقترض قد أدى مدة لا تقل عن ست أشهر بالعمل الخاص به.

تصل قيمة الغرامة في حال تأخير الأقساط الشهرية إلى 2% من قيمة القرض ويضاف لها 20 جنيها مصريا.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك الأهلي المصري

يجب إحضار جواب رسمي معتمد من جهة العمل مبين به قيمة الراتب الشهري للمقترض وتاريخ التحاقه بالعمل.

صورة من البطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة من فاتورة الكهرباء أو الغاز بشرط أن تكون حديثة، وأن لا تقل قيمتها عن 25 جنيها مصريا، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور إن وجد.

القرض الشخصي من بنك الإسكندرية بدون تحويل راتب

تتراوح قيمة القرض بين 5000 جنيه مصري كحد أدنى ومليون ونصف مليون جنيه مصري كحد أقصى.

ويشترط للحصول على القرض أن لا يقل معدل الدخل الشهري عن 1000 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

صورة من البطاقة الشخصية للمقترض بشرط أن تكون سارية أثناء التقدم للحصول على القرض، وصورة من مفردات الراتب الشهري موثقة من جهة العمل، بجانب صورة من فاتورة الكهرباء أو الغاز، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي للمقترض لأخر ثلاثة شهور.

القرض الشخصي من بنك CIB بدون تحويل راتب

تتراوح قيمة القرض من بنك CIB، بين 5000 جنيه مصري كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.

ويمكن الحصول على القرض بضمان وديعة أو شهادة استثمار، كما يمكن تسديد أقساط القرض الشهري من خلال أي فرع من فروع البنك أو من خلال ماكينات الصرافة التابعة للبنك، ويمكن للمقترض التقدم للحصول على القرض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

ومن أجل الحصول على القرض عليك تقديم شهادة من جهة العمل بمفردات المرتب الشهري، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

القرض الشخصي من بنك مصر بدون تحويل راتب

يتميز بنك مصر بأنه صاحب أطول مدة سداد للقرض تصل إلى 8 سنوات، وتبلغ قيمته 750 ألف جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع العام أو مليون جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، لا يشترط البنك وجود ضامن للحصول على القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بنك مصر

صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، صورة من فاتورة الكهرباء أو الغاز بشرط أن تكون حديثة ولم يمر عليها ثلاثة أشهر.

جواب من جهة العمل مبين به مدة العمل والدخل الشهري للمقترض، بالإضافة إلى كشف حديث بالحساب البنكي.

القرض الشخصي من بنك HSBC بدون تحويل راتب

يقدم بنك HSBC برامج متنوعة لعملائه خاصة بالتمويل الشخصي لهم دون اشتراط تحويل الراتب الشهري، كما يتم تسديد القرض من خلال دفع أقساط شهرية متساوية وثابتة القيمة وذلك لسهولة عمل ميزانية شهرية للقرض، ويشترط أن لا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للمقترض عن 3 آلاف جنيه مصري.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بنك HSBC

هي نفس المستندات المطلوبة للبنوك السابق ذكرها، من صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وصورة من فاتورة الكهرباء أو الغاز لا تقل قيمتها عن 9 جنيهات مصرية، بجانب خطاب من جهة العمل مبين به مدة العمل والدخل الشهري للمقترض، بالإضافة لكشف بالحساب البنكي ويشترط أن يكون حديثا.