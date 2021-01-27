هل يجوز شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة؟..«التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن شراء مدة، للمؤمن عليه ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى «الشيخوخة والعجز والوفاة»، مع الالتزام بالشروط التالية :

شروط شراء مدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

-أن تكون سنوات كاملة.

- ​أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

- يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة علي النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​.

- يبدى المؤمن عليه رغبته فى طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط .

- يكون النموذج من أصل وثلاث صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ، أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يقوم المؤمن عليه بالتوقيع علي النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وفى حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل. ​

تسجيل رقم تأمينى

أوضحت القومية للتأمينات، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتي استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط .

يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني https://nosi.gov.egوفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع و صورة ضوئية للتسجيل من خلالها .

ويقوم الموظف المختص بالإستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب، و​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به .​

-في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به ​.​