مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 17 أستاذا مساعدا بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة على تعيين 17 أستاذا مساعدا جديدا بعدد من كليات الجامعة.

ونصت القرارات في كلية الطب، على تعيين7 من الأساتذة المساعدين، وهم الدكتورة "دينا أحمد محمد محارب، وناهد أحمد عبدالمنعم العسيلي"، والدكتور "محمد فوزى عبدالغني ياسين، ومحمود فوزي فرغلي حسن، وأحمد متولي عزوز متولي، ومحمد كمال عبدالناصر حسن، ومحمد مصطفى محمد عبدالرحمن".

كما تضمنت القرارات، تعيين 4 أساتذة مساعدين في كلية العلوم، وهم الدكتورة سمر مصطفى عبدالنعيم عبدالرحيم، والدكتور "محمود عبدالعظيم بكر عربي، ومحمد عمر ناجي عبدالسند، وأيمن شحاتة محمد أحمد، وأيضا تعيين 2 من الأساتذة المساعدين في كلية الطب البيطري، وهم الدكتور "عرفات عبداللاه عبدالرحمن خلف الله، وأسامة طه محمد فريد".

كما عين بكلية التمريض، الدكتورة "عطيات على عبدالحكيم، وسلوى ماهر أحمد زهران"، كما شملت القرارات تعين الدكتور عبدالرحمن على عبدالرحمن أحمد، بكلية الخدمة الاجتماعية، وبالصيدلة عينت الدكتورة عزة هشام منصور راجح.

وكان مجلس جامعة أسيوط، وافق في جلسته الأخيرة، المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 10 أساتذة جدد، بعدد من كليات الجامعة، واشتملت القرارات الموافقة على تعيين أستاذين جدد بكلية العلوم، وهما الدكتور حسن عبده قطب عبدالعال، أستاذا بقسم الكيمياء، والدكتور أحمد مصطفى سيد نصر، أستاذا بقسم الجيولوجيا .