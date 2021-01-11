تعيين 24 أستاذا مساعدا بكليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 24 أستاذاً مساعداً بعدد من كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات كلية العلوم، حيث تم تعيين كل من الدكتور الحجاج أحمد حسن على، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن محمد، والدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم سيد.

وفي كلية الطب وافق المجلس على تعيين الدكتور أبو الحسن حسيب محمد، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكلٍ من الدكتورة ريهام عبد الوهاب حسن، والدكتور محمد يحيى فراج، والدكتورة منى جابر مصطفى سيد، والدكتور محمد حسن مصطفى عبد اللاه، والدكتورة زينب جابر علي مهران، والدكتور أحمد نصر الدين محمد على.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية التمريض، وهم الدكتورة رشا على أحمد عبد المولى، ومنح الدكتورة عطيات محمد حسن سيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، والدكتورة مديحة علي محمود أبو العلا، والدكتورة غادة شلبي خلف مهران.

وأصدر رئيس الجامعة عدة قرارات بتعيين أستاذ مساعد واحد بعدد من الكليات، وهم الدكتور السيد عبد المنصف محمد بكلية الزراعة، والدكتورة ولاء عبد اللاه عبدالحافظ حسن بكلية الآداب، والدكتور حسام الدين مصطفى كامل محمد بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتور مصطفى هاشم أحمد عمر، والدكتور الحسين صلاح محمد حسين بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور مصطفى عبدالرحمن سيد مساعد بكلية الصيدلة، والدكتور عصام سعيد عبد المجيد، والدكتور محمد عبد الوهاب محمود العزازي، والدكتور جمال أحمد رشدي جمال الدين مصطفى بكلية الهندسة، إضافة إلى الموافقة على تعيين الدكتورة صابرين عربي سعد أستاذاً مساعداً بكلية الخدمة الاجتماعية.

في سياق آخر، شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تشديد الرقابة اللازمة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك لضمان التزام كافة المترددين عليها بالإجراءات الاحترازية، وذلك من مرضى وعاملين وأطقم طبية وفنيين بما يضمن تقليل ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا وتوفير أقصى درجات الوقاية الممكنة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس جامعة أسيوط داخل مختلف أقسام العيادات الخارجية، والتي رافقه فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكي مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.