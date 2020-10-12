مجلس جامعة أسيوط يقر تعيين 10 أساتذة جدد بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على مجموعة من القرارات بشأن تعيين 10 أساتذة جدد في عدد من الكليات بالجامعة.

تضمنت القرارات الموافقة على تعيين أستاذين جديدين بكلية العلوم، وهما الدكتور حسن عبده قطب عبد العال، أستاذاً بقسم الكيمياء، والدكتور أحمد مصطفى سيد نصر، أستاذاً بقسم الجيولوجيا.

كما تمت الموافقة على تعيين أستاذين جديدين بكلية الهندسة، وهما حسام الدين محمود صديق، أستاذاً بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد على ضياء سرحان، بقسم الهندسة الميكانيكية.

وفيما يخص كلية الطب، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتورة عبير شرف الدين عبد الرحيم، أستاذة بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة رجاء علي محمد عثمان، أستاذة بقسم الطفيليات الطبية.

كما تضمنت القرارات المتعلقة بكلية التربية النوعية الموافقة على تعيين الدكتورة تغريد حسني أحمد الضاوي، أستاذة بقسم الاقتصاد المنزلي، وفي معهد جنوب مصر للأورام، تمت الموافقة على تعيين الدكتورة منى محمود أحمد علي، أستاذة بالمعهد.

وفي كلية التربية، تمت الموافقة على تعيين الدكتورة عبير سروة عبد الحميد محمود، أستاذة بقسم المناهج وطرق التدريس، وفي كلية الخدمة الاجتماعية، تقرر تعيين الدكتور محمد محمد كامل الشربيني، أستاذاً بقسم خدمة الفرد بالكلية.

ووافق مجلس جامعة أسيوط على منح 58 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة، وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا البحوث، الدكتور أحمد المنشاوي، أن درجات الماجستير شملت 13 درجة بكلية الطب، و11 درجة بكلية الزراعة، و7 درجات بكلية الخدمة الاجتماعية، و6 درجات بكلية العلوم، و5 درجات بكلية الآداب، و4 درجات بكلية التربية، و3 درجات بكلية الهندسة، ودرجتين بكل من كليات التربية الرياضية والتربية النوعية ومعهد الأورام، ودرجة واحدة بكل من كليات الصيدلة والطب البيطري والتجارة.