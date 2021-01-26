محافظ الإسماعيلية: "هنا الشهيد" مبادرة لتخليد ذكرى أبطالنا

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن مبادرة هنا الشهيد تأتي لتخليد أسماء الأبطال من قوات الشرطة والجيش بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة للوطن، أن المبادرة تم إطلاقها بالتزامن مع الذكرى 69 لعيد الشرطة وتم بالفعل تركيب أول جداريتين أمام منزل شهيد بمدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير.

وقال بشارة، أنهينا تركيب أول لوحة تذكارية بنطاق حي أول بمنزل الشهيد محمد حسن حسنين من مواليد مدينة الإسماعيلية وتخرج من كلية الشرطة 2012 واستشهد في أغسطس 2013 بمكافحة الإرهاب أثناء تمشيط طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وأيضا تم تركيب لوحة تذكارية بمنزل الجندى المقاتل الشهيد محمد سليم سلامة محمد بعزبة دهشان بمركز ومدينة أبوصوير والذي استشهد 5 أغسطس 2012 صائما بشهر رمضان الكريم.

وأوضح أن المبادرة تضمن عمل لوحة تذكارية باسم كل شهيد ونبذة عن حياته وتاريخ استشهادة وتعلق أمام منزله، تخليداً لذكراه.

وتابع، كان لها أثر جيد في نفوس عائلات شهدائنا وهي بداية لسلسة من المبادرات سنقوم بها في المحافظة تخليداً لذكرى الشهداء من أبناء الوطن الجيش و الشرطة.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة بحصر جميع أسماء شهداء الإسماعيلية وتسلسلهم بتواريخ أسبقية الشهادة والإهتمام بملف الشهيد.

وقال أنه بكل احتفالية خاصة بالشهداء سيتم تعليق عدد من اللوحات التذكارية بناء على ترتيب تواريخ استشهادهم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية العديد من العمليات الإرهابية في 2013 عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي استشهد علي أثرها عدد من الضباط والجنود من أبناء المحافظة.

ولارتباط المحافظة بشمال سيناء فشهدت مدينة العريش استشهاد عدد من أبطال قوات الشرطة والجيش من أبناء الإسماعيلية علي مدار السنوات الماضية.

وكان قد وضع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية.

وزار وفد ضم قيادات من القوات المسلحة والشرطة أمس مقر النصب التذكاري، و تضمنت الأحتفالية قرآة الفاتحة علي أرواح شهداء الشرطة وتبادل محافظ الإسماعيلية و قائد الجيش الثاني الميداني ومدير الأمن الدروع فيما بينهما.

وأشاد المحافظ بدور الرجل الشرطي قائلا : لم تتوقف ملحمة الشرطة بعد 25 يناير ولا يزال رجال الشرطة يقومون بضرب أروع الأمثلة في التضحية و تأدية واجبهم الوطني

وأكد بشارة أن الشرطة في خدمة الشعب بشكل حقيقي عن دوره كرجل شرطي فقط بل اتجهت الداخلية لإطلاق مبادرة كلنا واحد منذ عام 2018 للتخفيف عن المواطنين، مهنئا ضباط الشرطة بعيدهم الـ69 .