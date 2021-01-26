 الإسكندرية تلغي تخصيص «نفق محطة الرمل» وتطرحه للاستثمار

ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك عقب انتهاء التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية وإلى حين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة.

وأكد الشريف، أن المحافظة تستهدف طرح نفق محطة الرمل لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان وتعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.

وأكد المحافظ، أن النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل، التي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق وبه أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية وكانت أعجوبة في بداية إنشائه، كما يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، خصوصا أن منطقة محطة الرمل تعد طريقا رئيسيا لكثير من المعالم السياحية والأثرية وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان و يسئ للمظهر الحضاري للمكان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتعد محطة الرمل، من أهم وأقدم المناطق في مدينة الإسكندرية، حيث عمق التاريخ والتراث ويتواجد في هذه المنطقة الكثير من المحال التجارية القديمة والعقارات القديمة والتاريخية.

وتشهد مدينة الإسكندرية، زيارات للأجانب حيث يتم زيارة الشارع وما يحويه من تاريخ وتراث طويل لهذه المنطقة التي تضم الفيلات القديمة.