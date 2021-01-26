 الإسكندرية تلغي تخصيص «نفق محطة الرمل» وتطرحه للاستثمار

الإسكندرية تلغي تخصيص «نفق محطة الرمل» وتطرحه للاستثمار
كتب:
مروة مرسى
12:43 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
محافظ الإسكندرية
ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك عقب انتهاء التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية وإلى حين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة.
وأكد الشريف، أن المحافظة تستهدف طرح نفق محطة الرمل لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان وتعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.
وأكد المحافظ، أن النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل، التي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق وبه أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية وكانت أعجوبة في بداية إنشائه، كما يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، خصوصا أن منطقة محطة الرمل تعد طريقا رئيسيا لكثير من المعالم السياحية والأثرية وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان و يسئ للمظهر الحضاري للمكان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وتعد محطة الرمل، من أهم وأقدم المناطق في مدينة الإسكندرية، حيث عمق التاريخ والتراث ويتواجد في هذه المنطقة الكثير من المحال التجارية القديمة والعقارات القديمة والتاريخية.
وتشهد مدينة الإسكندرية، زيارات للأجانب حيث يتم زيارة الشارع وما يحويه من تاريخ وتراث طويل لهذه المنطقة التي تضم الفيلات القديمة.