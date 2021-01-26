وزير الخارجية: نعمل مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الدبلوماسية الشعبية تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية، من أجل المصلحة العامة المصرية، موضحا أنّ الدبلوماسية المصرية عريقة، وعليها مسؤوليات مضاعفة، كما أنّ مؤسسة الخارجية المصرية وطنية، تعمل على رفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا، والدبلوماسية المصرية يجب أن تتناسب مع متطلبات العصر، لذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لأبنائنا.

وأضاف شكري، خلال إلقائه بيان وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أنّ موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع بذل كل الجهود إنفاذا لسياسية رشيدة، صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

موقع مصر الجغرافي يحتم علينا بذل الجهود

واستطرد وزير الخارجية: «يسعدني أن أكون أمام البرلمان العريق، الذي يعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ»، موجّها التهنئة للنواب على ثقة الشعب، التي تعبر عن آماله وطموحاته.

وأشاد شكري، بتمثيل المرأة والشباب تحت قبة مجلس النواب، قائلا إنّ المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات، وتحية إعزاز وتقدير لشباب مصر وسيداتها.

ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ومد جسور التعاون بين السلطتين، مؤكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحى لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال إنّ الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات، ما ألقى على عاتقها مسؤولية مضاعفة وأكثر جسامة، بما يتناسب مع متطلبات العالم اليوم، متابعا: «نستخدم أدواتنا لإعلاء مصلحة مصر وشعبها، وترسيخا لمكانة مصر الدولية».