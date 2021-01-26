وزير الخارجية: نعمل مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة
نعمل على تدريب أبنائنا الدبلوماسيين لتحقيق متطلبات العصر
كتب:
ولاء نعمه الله
12:24 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
سامح شكري
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الدبلوماسية الشعبية تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية، من أجل المصلحة العامة المصرية، موضحا أنّ الدبلوماسية المصرية عريقة، وعليها مسؤوليات مضاعفة، كما أنّ مؤسسة الخارجية المصرية وطنية، تعمل على رفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا، والدبلوماسية المصرية يجب أن تتناسب مع متطلبات العصر، لذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لأبنائنا.
وأضاف شكري، خلال إلقائه بيان وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أنّ موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع بذل كل الجهود إنفاذا لسياسية رشيدة، صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
موقع مصر الجغرافي يحتم علينا بذل الجهود
واستطرد وزير الخارجية: «يسعدني أن أكون أمام البرلمان العريق، الذي يعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ»، موجّها التهنئة للنواب على ثقة الشعب، التي تعبر عن آماله وطموحاته.
وأشاد شكري، بتمثيل المرأة والشباب تحت قبة مجلس النواب، قائلا إنّ المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات، وتحية إعزاز وتقدير لشباب مصر وسيداتها.
ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ومد جسور التعاون بين السلطتين، مؤكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحى لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال إنّ الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات، ما ألقى على عاتقها مسؤولية مضاعفة وأكثر جسامة، بما يتناسب مع متطلبات العالم اليوم، متابعا: «نستخدم أدواتنا لإعلاء مصلحة مصر وشعبها، وترسيخا لمكانة مصر الدولية».