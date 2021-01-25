برلمانية: «محدش يشتغل في ملف العلاقات الخارجية ويعرف ينام»

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، إن شعار ثورة يناير كان إنسانيا وعادلا، وطبيعيا ومنطقيا، وكل مواطن يحتاج أن تتحقق هذه الشعارات بالفعل، ونحن نسير في هذا الاتجاه، وأصبحنا قادرين على الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وهي لحظة بالغة الأهمية.

شباب في موقع المسؤولية

وأضافت «صابر»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الثورة كانت شبابية بشكل كبير، والمطالب كانت شبابية، وأصبح من ييطالبون بهذه المطالب حاليا في موقع المسؤولية، ويقومون بها بشكل مختلف، لافتة إلى أنهم ييعملون في الكثير من الملفات الحساسة مثل أزمة السد الإثيوبي، موضحة: «محدش هيشتغل في ملف العلاقات الخارجية هينام».

وجود المرأة في البرلمان

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وجود 162 نائبة أمر يشعر أي شخص بالفارق، خاصة وأن الأمر ليس شكلا فقط، ولكنهم لديهم طاقات كبيرة ويستطيعون التعبير عن قضايا المرأة، وهناك الكثير من الملفات التي سوف يتم مناقشتها.

وأشارت إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة، وهناك حولنا تحديات سياسية كبيرة، ومصر تحاول المواظنة في العلاقات الدولية، وبالتالي «محدش هيشتغل في ملف العلاقات الخارجية هينام»، لأن هناك الكثير من الأمور والتحديات، وهناك تراكم كبير، وحصاد سنين كبيرة في مسألة السد الإثيوبي، وهو يعتبر أمن إنساني.

كل نائب ورائه جيش كبير

وردا على القول بأنهم مازالوا صغارا للحديث في الملفات المهمة، شددت: «كل نائب فينا وراه جيش يعمل.. وكل شخص في البرلمان ورائه عدد كبير من الشباب في الأحزاب أو حتى المستقلين، وبعض الناس لا ينامون في وقت الأزمات، وبغض النظر عن الأيدولوجيات، نأخذ بالطرح الأفضل، والتنسيقية حاليا تتلقى آلاف الطلبات للانضمام إليها والحصول على عضويتها».