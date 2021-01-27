محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي العتمانية بالبداري

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولته الميدانية بمركز البداري، لمتابعة أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني لقرى «النواورة والعتمانية ووادي الشيح» الممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية بلغت 87 مليون و727 ألف جنيه، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ وإجراء تجارب التشغيل، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، وناجح سعد، نائب رئيس المركز، والمهندس أحمد مصطفى، مدير المشروع بشركة النصر العامة للمقاولات، والمهندس ابراهيم عبد الله حلمي، والمهندسة إيمان إبراهيم محمد، وهاشم محمد عطية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع وتجميع لمياه الصرف الصحي، التي يتم نقلها عن طريق خط طرد العتمانية – النواورة إلى محطة رفع النواورة، التي تعمل على تجميع المياه ونقلها بالكامل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية النواورة، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية، بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ.

كما شهد المحافظ أعمال التجارب والتشغيل التجريبي للمحطة بواسطة الشركة المنفذة وبحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وفي نهاية الجولة، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بضرورة تلافي بعض الملاحظات بالمحطة قبل تسليمها لشركة المياه لتشغيلها مع مراجعة كافة الأعمال ميدانيًا، وفقًا للاشتراطات والمواصفات، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية بالقرى والنجوع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف لرفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.