التعليم تجهز 6 إجراءات جديدة استعدادا للامتحانات بسبب فيروس كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد 20 فبراير المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب تزايد حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، مطالبة جموع الطلاب بالحرص على المذاكرة والمراجعة استعدادا للامتحانات، نافية إلغاء الامتحانات لهذا العام بسبب كورونا.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالى، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها أو إلغاءها بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من الخبرة للتعامل مع مثل تلك الظروف مثلما فعلنا مع امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وقت ظهور جائحة كورونا.

ووجه «شوقي»، نصيحة لجميع الطلاب، من خلال حديثه لـ «الوطن»، بالحرص على المذاكرة والمراجعة لجميع المناهج التى تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مستقبل أبنائها الطلاب، إضافة إلى توفير جميع الحماية والأمن والسلامة لجموع الطلاب، للحفاظ عليهم من أى مكروه.

وترصد «الوطن»، 6 إجراءات جديدة تقوم وزارة التربية والتعليم بتجهيزهم لتنفيذهم تزامنا مع عقد الامتحانات لمواجهة كورونا، وهى كالتالى:

1- مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة أثناء وبعد الامتحانات.

2- تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحد أقصى 20 طالبا أثناء الامتحانات لتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وتعقيم المقاعد الخشبية للوقاية من كورونا.

3- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية في الصباح وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.

4- تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه يوميا قبل وبعد انطلاق الامتحانات بجميع المدارس.

5- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

6- تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة أثناء إجراء الامتحانات.