حديقة حيوان الجيزة تعالج أنثى أسد من خلع بالفك وتعرض الزرافات للجمهور

قالت الدكتورة مها صابر، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، ان أطباء حديقة فاملي بارك الرحاب، نجحوا في إنقاذ أنثى أسد تعرض فكها للخلع بسبب «خراج» في فمها، الأمر الذي كان يتسبب في آلام شديدة لها.

وأضافت «صابر» لـ «الوطن»، أنه تم إجراء عملية جراحية لأنثى الأسد وتثبيت الفك وعلاج الخراج في القفص الذي تعيش فيه ويجري الآن استكمال علاجها حتى إتمام شفاءها، لافتة إلى أنه كان هناك مقترح بإجراء العملية في حديقة حيوان الجيزة لكن أطباء الحديقة تمكنوا من علاجه في الرحاب بنجاح.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للزرافتين «شيكي وفرح»، القادمتين حديثاً من جنوب أفريقيا، أكدت أنهما بحالة صحية طيبة، وتتمتعان برعاية كاملة ومتابعة على مدار اليوم، والآن يتم عرضهما على جمهور الحديقة ويتم تقديم رعاية بيطرية متكاملة.

وأشارت إلى أن الحديقة تقوم بتقديم أغذية وفيتامينات للحيوانات بحديقة الجيزة لرفع مناعة الحيوانات للوقاية من الآثار السلبية للطقس البارد والموجة التي تشهدها البلاد في الشهر الحالي، لافتة إلى أنه يتم فرش مبايت الحيوانات بقش الأرز للمساعدة على تدفئة الحيوانات من البرد، كما يتم أيضاً تقديم أكلات ومشروبات دافئة للقردة والشمبانزي لتدفئة أجسادها في الصباح والمساء.

ورفعت حدائق حيوان الجيزة حالة الطوارئ خلال الموجة الباردة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، واستعدت بأطقمها البيطرية لتقديم الرعاية الطبية لحيوانات الحدائق على مدار اليوم، وخاصة الزراف التي تعد من الحيوانات الحساسة تجاه انخفاض درجات الحرارة.

واستقبلت حديقة حيوان الجيزة ثلاث زرافات الشهر الماضي، قادمة من جنوب أفريقيا في صفقة تبادلية مع فرس نهر وبعض السلاحف وطيور بجع وكبش اروي، وحيوانات أخرى، إلا أنه بعد مرور أسبوع على استقرار الزرافات الثلاث في الحديقة، نفق منها ذكر الزراف «زيزو»، و لا تزال الجهات المختصة حتى الآن لم تحدد سبب النفوق، بينما أعلنت الحديقة أنها تتفاوض حالياً مع الوسيط لاستقدام ذكر زراف بديلا للنافق.