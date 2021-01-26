الغرف التجارية: 30% زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة

أكد مستوردو اللحوم في الغرف التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء بنسبة 30% عالميا مع اقتراب شهر رمضان، مطالبين بدعم القطاع الخاص وإعادة النظر في الرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة للمساهمة في تخفيض الأسعار.

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك استعدادات حالية لزيادة الكميات المستوردة لاستقبال شهر رمضان، والذي يشهد زيادة في استهلاك كميات اللحوم.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المستويات الحالية لجميع السلع مؤهلة لمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة الأسعار من جانب الموردين وأسعار الشحن وزيادة الطلب العالمي.

وتابع أن الأسعار الحالية مستقرة بسبب تراجع القوة الشرائية والمخزون، وبالتالي لا يمكن زيادتها في الوقت الحالي لأن السلع مرتبطة بمدد صلاحية، مؤكدا أن ضعف رأس المال وعزوف البنوك عن تمويل صفقات استيراد اللحوم يؤدي إلى صعوبة في زيادة كميات الاستيراد.

ونوه إلى أنه وفق لإحصائيات الواردات فإن مصر تستورد 250 ألف طن لحوم مستوردة، متوقعا ارتفاع أسعار اللحوم البلدي متاثرة بارتفاعات اللحوم المستوردة.

ومن جانبه، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة كبيرة في أسعار التعاقدات الاستيرادية خلال الفترة الحالية مع تكدس البضائع في الموانئ وتأخر الإفراج الجمركي، مؤكدا أن استقرار الأسعار حاليا بسبب زيادة المخزون وزيادة الركود.

وأضاف لـ«الوطن»، أن متوسط الأسعار سيظل كما هي حيث يصل سعر الكيلو 65 جنيها، وقد يصل وفق التعاقدات الجديدة إلى 75جنيه بزيادة 10 جنيهات.

وأكد أن التعاقدات الجديدة لشهر رمضان ستبدأ في منتصف فبراير المقبل، في ظل توقعات بزيادة كميات الاستهلاك 3 أضعاف الكميات التقليدية خلال هذا الشهر.