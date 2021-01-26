محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماع «ضوابط تخطيط المدن وشروط البناء»

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة واستعراض الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات ونقابة المهندسين في هذا الشان، من مراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.

وأوضح في بيان على هامش الاجتماع، أنه تم التأكيد على سعى الدولة على ضبط منظومة النمو العمرانى والتصدي لظاهرة العشوائيات، وتم الإشارة إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وأكد أنه تم الاتفاق على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول على أي ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيدا لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.

كما تم الاتفاق أيضا على الاستمرار في تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء اجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات، وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.

حضر الاجتماع؛ اللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس وحدة التراخيص بالهيئة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

وشارك في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» كل من: اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من سكرتيري عموم المحافظات ومسؤولي المراكز التكنولوجية.